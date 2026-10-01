Финляндия планирует предоставить кредит в размере 50 млн евро на восстановление Украины

Министерство иностранных дел Финляндии одобрило предоставление кредита на развитие в размере 50 миллионов евро Международной организации по развитию (IDA), входящей в состав Группы Всемирного банка; средства будут направлены на восстановление Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД Финляндии.

Кредит будет направлен на новую специальную программу финансирования IDA – SPUR 2.0 (Special Program for Ukraine Recovery 2.0), целью которой является удовлетворение значительных потребностей Украины в восстановлении и экономическом подъеме.

"Поддержка Украины для Финляндии является как выбором ценностей, так и инвестицией в безопасность и стабильность Европы. Разрушения, вызванные российской агрессией, значительны, и международное сообщество должно продолжать целенаправленную поддержку для обеспечения устойчивости украинского общества и восстановления страны", – отметил министр внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио.

Программа SPUR 2.0, созданная для поддержки Украины, является частью нового инструмента кризисного финансирования IDA. Она позволяет мобилизовать дополнительное финансирование для поддержки восстановления и экономического возрождения Украины.

Согласно последним оценкам Всемирного банка, расходы на восстановление и возрождение Украины составят почти 588 миллиардов долларов США в течение следующего десятилетия.

"Благодаря финансированию этой программы можно привлечь для Украины больший объем средств на более выгодных, чем обычно, условиях. Таким образом, предоставленный Финляндией кредит в размере 50 миллионов евро позволит Всемирному банку направить в Украину в разы больший объем финансирования", – отметили в МИД Финляндии.

Решение о предоставлении займа зависит от согласия парламента.

В 2023 году Финляндия участвовала в предыдущей программе SPUR, созданной IDA для поддержки Украины и Молдовы. Тогда Финляндия выделила на финансирование программы кредит в размере 50 миллионов евро, а также грант в размере 12 миллионов евро в рамках более широкого пакета кризисного финансирования.

Европейский Союз объявил о выделении 10 млн евро на обустройство укрытий по всей Украине. Инициативу возглавляет Финляндия.

Также Европейская комиссия планирует выделить около 20 млрд евро неиспользованных кредитов для объявления конкурса оборонных проектов для ЕС и Украины.