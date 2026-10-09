Финляндия выделяет Украине новый пакет военной помощи

Президент Финляндии Александр Стубб в пятницу одобрил передачу Украине 35-го пакета военной помощи.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Финляндии, пишет "Европейская правда".

Финляндия передает Украине пакет военной помощи на сумму около миллиона евро. Как отмечается, пакет содержит один отдельный вид оборонного снаряжения, который передается со складов финских Вооруженных сил.

"Мы получили от Украины срочную просьбу о поддержке, на которую реагируем этой ускоренной целенаправленной акцией. Финляндия не закрывает глаза на беду украинцев, а остается на их стороне и продолжает поставки оборонных материалов", – отметил министр обороны Антти Хяккянен.

По оперативным соображениям, а также для обеспечения безопасной доставки помощи, более подробная информация о ее составе, способе или графике поставки не разглашается.

Также продолжается подготовка следующего, более масштабного пакета помощи Украине, отметили в министерстве.

Как сообщили в ведомстве, Финляндия уже предоставила Украине оборонное снаряжение на общую сумму 3,6 миллиарда евро.

В сентябре Финляндия приняла решение о предоставлении Украине 34-го пакета военной помощи на сумму 290 миллионов евро.

23 сентября президент Владимир Зеленский и президент Финляндии Александр Стубб в Нью-Йорке подписали Drone Deal, который предусматривает совместное производство оборонной продукции.