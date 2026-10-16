СМИ: Испания и Италия договорились отменить пограничные проверки из-за кризиса в Сеуте

Испания и Италия договорились о скоординированной отмене контрольных мер в портах и аэропортах, введенных Римом и поддержанных Мадридом после кризиса в Сеуте.

Об этом сообщают источники El Pais из испанской и итальянской делегаций в Брюсселе, передает "Европейская правда".

В эту пятницу в Брюсселе завершается саммит 27 государств-членов ЕС, на котором встретились премьеры Испании и Италии Педро Санчес и Джорджа Мелони, а на повестке дня – вопрос миграции, который в последние недели стал источником значительной напряженности между двумя странами.

По данным дипломатических источников, во время беседы в столице ЕС в четверг Санчес и Мелони договорились о возобновлении обычного режима работы границ и аэропортов.

Хотя, как сообщают итальянские СМИ и подтверждают испанские источники, Италия решила продлить временный пограничный контроль с Испанией еще на семь дней, чтобы "согласовать" его с датой истечения срока действия испанских ответных мер.

Министры внутренних дел обеих стран "в течение этой недели будут работать над отменой этих мер", подтвердили источники из испанской делегации в Брюсселе.

Решение было принято в день, когда истек срок последнего продления итальянских мер, поэтому Риму предстояло решить: продолжать ли политику, которая противопоставила правительство Мелони правительству Санчеса, или искать способ снизить напряженность в отношениях с Испанией, с которой у Италии существуют глубокие разногласия по вопросам миграции.

Как известно, с 1 августа в аэропортах и морских портах Италии проводятся выборочные проверки пассажиров, прибывающих из Испании, после решения правительства Джорджи Мелони временно приостановить действие Шенгенского соглашения из-за миграционного кризиса в Сеуте.

Последнее такое продление в Италии ввели 1 октября сроком на 15 дней.

В ответ на такие действия правительство Испании заявило, что введет пограничный контроль на рейсах и судах из Италии.