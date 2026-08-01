Италия начала проверки путешественников из Испании после приостановки действия Шенгенского соглашения

В эту субботу в аэропортах и морских портах Италии проводятся выборочные проверки пассажиров, прибывающих из Испании, после решения правительства Джорджи Мелони временно приостановить действие Шенгенского соглашения из-за миграционного кризиса в Сеуте.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает El Mundo.

В аэропорту Фьюмичино в Риме, который летом обслуживает в среднем 55 ежедневных рейсов из Испании, подтвердили, что такие проверки проводятся на коммерческих рейсах, прибывающих из Мадрида, Барселоны и Малаги.

Сотрудники итальянской государственной полиции требуют предъявить документы, удостоверяющие личность, или паспорта у пассажиров, прибывающих из Испании – как граждан ЕС, так и тех, кто не является гражданами ЕС, – при выходе из самолетов для проверки их гражданства.

Более выборочные проверки документов также проводились перед вылетом из аэропорта, в частности в общественной зоне, где путешественники обычно ждут после получения багажа.

Некоторые из этих путешественников отметили, что требование предъявить документы вызвало незначительные задержки при вылете самолетов, хотя некоторые и согласились с этой мерой.

Напомним, Сеута – испанский город на узком полуострове напротив Гибралтара, на африканском побережье, со всех сторон окруженный территорией Марокко. В последние дни туда прибыли вплавь тысячи желающих попасть в Европу. По разным оценкам, речь идет о 40–60 тысячах человек.

Вечером 31 июля неназванный представитель испанского правительства заявил Politico, что большинство нелегальных мигрантов уже покинули Сеуту и вернулись в Марокко.

В Европейской комиссии заверили, что мигранты, незаконно попавшие в испанский анклав Сеута в Северной Африке, не достигнут материковой Европы.

Между тем Италия в одностороннем порядке закрыла воздушную и морскую границу с Испанией.