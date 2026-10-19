Трамп заявил, что Зеленский не хочет заканчивать войну, а Украина лежит в руинах

Президент США Дональд Трамп объяснил своё решение заключить дизельное соглашение с Россией тем, что не хочет "оттолкнуть её от переговоров".

Об этом Трамп написал в своей социальной сети TruthSocial, сообщает "Европейская правда".

Сейчас, по словам президента США, идут переговоры об освобождении пленных, поэтому он не хочет им мешать.

"Мое решение в отношении России очень простое. Я сейчас веду переговоры о мире в войне между Россией и Украиной и не хочу делать ничего, что бессмысленно оттолкнет Россию от стола переговоров. Достигается значительный прогресс, в том числе и в текущих переговорах по заложникам!", – написал Трамп.

Также президент Соединенных Штатов Америки в очередной раз упомянул, что "Зеленский использует дизельные нефтеперерабатывающие заводы в России в качестве целей, зная, что эти атаки наносят серьезный ущерб мировым рынкам дизельного топлива". А также – что Украина лежит в руинах из-за войны.

"Зеленскому всё равно, и, честно говоря, со всеми теми деньгами, которые, как известно, предоставляет ему Европа, и которые "нечестный" Джо Байден давал ему в прошлом, он не хочет заканчивать эту войну и, вероятно, никогда не хотел. Два года назад он мог заключить более выгодное соглашение, чем сейчас. Его страна лежит в руинах, значительная часть его территории утрачена, его океаны и моря исчезли, а мужское население сократилось, получило ранения и/или погибло", – заявил Трамп.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский "не тот человек", с которым Штатам стоит иметь дело, поскольку он якобы не хочет договариваться о завершении войны. Это произошло после того, как американский президент заявил, что пообщался с правителем России и достиг с ним договоренности о поставках российского дизельного топлива на американский и мировые рынки.

До этого США пригрозили Украине прекратить предоставление разведданных, если украинские военные будут наносить новые удары по российским объектам энергетики.