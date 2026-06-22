СМИ: ультраправых в Европарламенте поймали на нецелевом расходовании средств ЕС

Ультраправая фракция Европарламента "Патриоты за Европу" должна вернуть более 276 тысяч евро, которые она нецелевым образом использовала из фондов ЕС в течение второй половины 2024 года.

Об этом говорится в конфиденциальном отчете Европарламента, с которым ознакомилось Politico, передает "Европейская правда".

Аудит, проведенный финансовым департаментом Европарламента, выявил, что ультраправая фракция осуществляла неправомерные пожертвования, нарушала правила закупок и заключала контракты с нарушением процедур, в частности в тендерах на оказание услуг для французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которые были предоставлены компаниям, тесно связанным с этой политической силой.

В группу "Патриоты за Европу" также входят австрийская Партия свободы, венгерская "Фидес" Виктора Орбана, испанская партия Vox, бельгийская "Фламандский интерес" и чешская ANO Андрея Бабиша.

Расследование было инициировано после того, как финансовый департамент обнаружил, что ныне несуществующая группа ультраправых партий "Идентичность и демократия" нецелевым образом потратила 4,3 миллиона евро в период с 2019 по 2024 год. Она оставалась активной до выборов в Европейский парламент в июне 2024 года, после чего многие её члены объединились в группу "Патриоты за Европу".

Согласно отчету, чиновники выявили нарушения в отчетности "Патриотов" за период с 16 июля по 31 декабря 2024 года. Аудит показал, что группа пожертвовала 54 620 евро местным и региональным организациям. Такие пожертвования запрещены правилами Европарламента, которые требуют, чтобы расходы были связаны с политической деятельностью на уровне ЕС.

В отчете также отмечается, что группа не соблюдала правила при проведении трех публичных тендеров на сумму 197 258 евро. Из этой суммы более 146 тысяч евро было направлено e-Politic – коммуникационной фирме, которую, по данным СМИ, возглавлял бывший чиновник "Национального объединения" и которая консультировала французскую политическую силу.

Чиновники выявили нарушения, связанные с подписанием контрактов и платежных документов, которые "вызывают серьезные опасения относительно процедурной правильности всего тендерного процесса и соблюдения принципов надлежащего финансового управления".

Согласно записке генерального секретаря Европарламента Алессандро Кьокетти, приложенной к аудиторскому отчету, нецелевые расходы должны быть возмещены из фондов "Патриотов" за 2025 год. Комитет по бюджетному контролю просит взыскать 4 миллиона евро с ультраправой группы, учитывая предыдущие случаи нецелевого использования средств в период существования "Идентичности и демократии".

В свою очередь, объединение отказывается платить и угрожает передать дело в суд.

В прошлом месяце сообщалось, что Европейский парламент призывает Еврокомиссию оценить риски серьезных нарушений словацким правительством ценностей ЕС и вероятного нецелевого использования средств.

Также сообщалось, что Германия и Нидерланды возмутились возможным нецелевым использованием Испанией средств ЕС, предназначенных для восстановления экономики после пандемии, на выплату государственных пенсий.