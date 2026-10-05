Эстония выделяет 100 тыс. евро на энергетическую инфраструктуру Украины
Эстония выделяет 100 000 евро на помощь в защите энергетической инфраструктуры Украины.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на министерство иностранных дел Эстонии.
Большая часть выделенных средств будет направлена на подготовку Украины к зиме.
"Поскольку Россия усиливает свои атаки на критически важную инфраструктуру, защита энергетической системы Украины и поддержка уязвимых общин актуальны как никогда", – сообщают в эстонском МИД.
Как заявили в эстонском министерстве, 50 000 евро поступят в Фонд поддержки энергетики Украины для укрепления устойчивости энергетического сектора Украины.
Еще 50 000 евро будут перечислены в Фонд гуманитарной помощи Украине. Это, по словам МИД Эстонии, поможет международным и местным организациям оказывать помощь тем, кто в ней больше всего нуждается.
Ранее Европейский Союз объявил о выделении 10 млн евро на обустройство укрытий по всей Украине.
Напомним, 4 октября Украина и Германия подписали ряд соглашений в сфере обороны и энергетической инфраструктуры. В частности, Германия направила в Фонд поддержки энергетики более 557 млн евро.