Эстония выделяет 100 тыс. евро на энергетическую инфраструктуру Украины

Эстония выделяет 100 000 евро на помощь в защите энергетической инфраструктуры Украины.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на министерство иностранных дел Эстонии.

Большая часть выделенных средств будет направлена на подготовку Украины к зиме.

"Поскольку Россия усиливает свои атаки на критически важную инфраструктуру, защита энергетической системы Украины и поддержка уязвимых общин актуальны как никогда", – сообщают в эстонском МИД.

Как заявили в эстонском министерстве, 50 000 евро поступят в Фонд поддержки энергетики Украины для укрепления устойчивости энергетического сектора Украины.

Еще 50 000 евро будут перечислены в Фонд гуманитарной помощи Украине. Это, по словам МИД Эстонии, поможет международным и местным организациям оказывать помощь тем, кто в ней больше всего нуждается.

Ранее Европейский Союз объявил о выделении 10 млн евро на обустройство укрытий по всей Украине.

Напомним, 4 октября Украина и Германия подписали ряд соглашений в сфере обороны и энергетической инфраструктуры. В частности, Германия направила в Фонд поддержки энергетики более 557 млн евро.