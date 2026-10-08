Британия выделяет "зимний пакет" помощи Украине на 54 млн фунтов стерлингов

Глава МИД Великобритании Эд Милибэнд во время своего первого визита в Украину объявил о выделении пакета финансирования в размере 54 млн фунтов стерлингов на обеспечение стабильности страны в зимний период.

Об этом сообщило британское правительство, пишет "Европейская правда".

Ожидается, что общий объем финансирования на энергетические и гуманитарные нужды в размере 54 млн фунтов стерлингов поможет поддержать простых украинцев в зимние месяцы – в то время как Путин в очередной раз пытается использовать зиму как оружие.

Вклад Великобритании включает 20 миллионов фунтов стерлингов на поддержку энергетической безопасности Украины, в частности финансирование бригад, проводящих аварийные ремонтные работы в энергетической сети Украины после ударов, инвестиции в резервные генераторы и солнечные электростанции на случай отключений электроэнергии, а также инвестиции в новые технологии, которые помогут Украине диверсифицировать источники энергоснабжения.

Этот пакет также предусматривает 34 миллиона фунтов стерлингов на защиту и обеспечение отопления и водоснабжения для украинских семей в преддверии зимы, а также предоставление прямой денежной помощи в сотрудничестве с правительством Украины и партнерами по оказанию помощи на местах, в частности ЮНИСЕФ, УВКБ ООН и Украинским Красным Крестом.

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал ранее, что Милибенду, прибывшему с визитом в Киев, предложили посетить Прилуки, чтобы показать реальность ежедневных ударов России.

В свою очередь Милибенд во время визита в Прилуки заверил, что Великобритания окажет Украине "конкретную поддержку".