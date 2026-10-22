В Германии задержали украинца по подозрению в шпионаже в пользу РФ

В четверг, 22 октября, Федеральное управление уголовной полиции Германии задержало гражданина Украины Вадима Й. по подозрению в шпионаже в пользу российской разведки; подозреваемый собирал информацию о военных объектах НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Федеральной прокуратуры Германии.

Задержание украинца произошло в четверг в районе Одер-Шпрее, что в федеральной земле Бранденбург, на основании ордера на арест от 15 октября.

Вадима Й. подозревают в том, что он действовал в интересах разведывательной службы иностранного государства. Утверждается, что подозреваемый не позднее июля 2025 года через посредника поддерживал контакт с российской разведкой.

Он собирал информацию военного значения на территории Германии. Сюда входили, в частности, сведения о производстве бронетехники, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также о персонале и военных объектах на территориях, обеспечивающих защиту восточного фланга НАТО. Часть информации была общедоступной, а остальную обвиняемый целенаправленно получал от лиц, связанных с европейской оборонной отраслью.

По данным Der Spiegel, он интересовался 45-й танковой бригадой Бундесвера, так называемой "литовской бригадой", которая в следующем году должна быть полностью развернута в Литве и готова к боевым действиям.

Прокуратура сообщила, что в пятницу, 23 октября, подозреваемого доставят к следственному судье Федерального верховного суда, который огласит ему постановление о задержании и примет решение о применении предварительного заключения.

Как сообщалось, военная жандармерия Польши задержала участника курса подготовки резервистов в Военной медицинской академии в Лодзи; СМИ сообщают, что его подозревают в шпионаже, а задержанный имеет польско-украинское гражданство.

В сентябре прокуратура немецкого Дюссельдорфа выдвинула обвинение против подозреваемого украинца в шпионаже в пользу России.

В начале августа в Германии арестовали 33-летнего украинца по подозрению в шпионаже в отношении оборонного предприятия.