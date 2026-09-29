В Германии будут судить украинца, который мог шпионить в пользу России

Прокуратура Дюссельдорфа предъявила обвинение подозреваемому в шпионаже в пользу России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

53-летний мужчина из Аттендорна в регионе Зауэрланд, гражданин Украины, находится под серьезным подозрением в том, что по крайней мере с ноября 2025 года работал на российскую разведку, заявил представитель прокуратуры.

Обвиняемый, как утверждается, собирал информацию о мужчине в Германии, который участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины после начала российской агрессии.

Он, как утверждается, передавал эту информацию российской разведке вплоть до своего задержания 27 марта 2026 года.

Прокуратура Дюссельдорфа пояснила, что эта шпионская операция, вероятно, также служила подготовкой к дальнейшим разведывательным операциям в Германии.

В начале августа в Германии арестовали 33-летнего украинца по подозрению в шпионаже в отношении оборонного предприятия.

Также сообщалось, что в Литве заявили о разоблачении шпиона, работавшего на Россию.