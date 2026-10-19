В Польше задержали курсанта военной академии, вероятно, по подозрению в шпионаже

Военная жандармерия Польши задержала участника курса подготовки резервистов в Военной медицинской академии в Лодзи; СМИ сообщают, что его подозревают в шпионаже, а задержанный имеет польское и украинское гражданство.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила газета Rzeczpospolita.

Задержание произошло в пятницу, 16 октября, по поручению районной прокуратуры Лодзь-Полесье по результатам расследования Службы военной контрразведки.

Подозреваемый обучался на офицерском курсе в Военной академии в Лодзи и имеет двойное гражданство – польское и украинское. Во время обыска у него были обнаружены несколько различных мобильных телефонов, комплекты документов и печати, а также крупная сумма наличных денег и золота.

"Один из участников курса подготовки резервистов был задержан Военной полицией", – подтвердил эту информацию пресс-секретарь Военной медицинской академии в Лодзи Адам Степка.

В Военной жандармерии отказались комментировать, на каком основании произошло задержание.

Журналистам удалось выяснить, что речь идет о подозрении в шпионаже. Задержанный по имени Василий находится под стражей, и в понедельник суд должен решить его дальнейшую судьбу и возможное продление срока содержания под стражей.

Напомним, в феврале польское Агентство внутренней безопасности задержало белоруса, которого подозревают в шпионаже в пользу белорусской военной разведки.

В том же месяце в Польше взяли под стражу давнего сотрудника Министерства обороны, которого подозревают в шпионаже в интересах России.

В апреле Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) задержало солдата Сил территориальной обороны по обвинению в шпионаже в пользу российской разведки.