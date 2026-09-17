Во Франкфурте скончался третий человек, заразившийся малярией

В районе аэропорта немецкого Франкфурта скончался третий человек, заразившийся малярией.

Об этом 17 сентября сообщили местные власти, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Немецкие чиновники связывают случаи заболевания с чрезвычайно редкой вспышкой тропической болезни, вероятно связанной с авиаперевозками.

Городские власти Франкфурта сообщили, что один из двух инфицированных жителей района Шванхайм, расположенного к северу от аэропорта, скончался во время лечения в городской больнице.

"Оба человека заразились паразитом Plasmodium falciparum, вызывающим малярию, хотя они не путешествовали в регионы, эндемичные по малярии, и не работали в аэропорту", – говорится в заявлении.

Паразит малярии передается от человека к человеку через некоторых видов комаров, но люди не могут заражать друг друга напрямую.

Аэропорт Франкфурта сообщил, что комары, пойманные в ловушки в июле и августе, были отправлены в лабораторию в Антверпене (Бельгия), но результаты еще не готовы.

Представитель аэропорта отметил, что местные органы здравоохранения в принципе имеют полномочия обязать авиакомпании дезинфицировать самолеты.

26 августа стало известно, что в аэропорту Франкфурта один из сотрудников умер от малярии после того, как в результате редкого случая заболевания заразились шесть сотрудников.

Также сообщалось, что в Нидерландах в больнице умер человек, заболевший лихорадкой Западного Нила – опасной вирусной болезнью, передающейся через укусы комаров.