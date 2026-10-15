В ЕС отмечается рекордное распространение вируса Западного Нила

Вирус Западного Нила распространяется по территории Европейского Союза с рекордной скоростью и достигает новых регионов континента.

Об этом сообщил Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний, передает Politico, пишет "Европейская правда".

Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) отметил, что в этом году было зарегистрировано 1715 случаев заболевания, причем 130 человек умерли от вируса, который передается преимущественно через укусы комаров.

Больше всего пострадали Греция, Италия и Франция, но, по данным центра, вирус распространяется дальше на север.

"Недавние случаи обнаружения вируса у людей и животных в Бельгии и Нидерландах свидетельствуют о том, что вирус сейчас циркулирует дальше на север, и эта тенденция, как ожидается, сохранится в ближайшие годы", – сообщили в ECDC.

Для снижения риска заражения вирусом Западного Нила рекомендуется принимать профилактические меры против укусов комаров.

"Каждый, кто проживает или посещает районы, где циркулирует вирус Западного Нила, может снизить риск, используя средства от комаров, нося вечером и ночью свободную одежду с длинными рукавами и брюки, а также устанавливая на окнах сетки, москитные сетки или, по возможности, используя кондиционеры", – добавили в ECDC.

Ранее сообщалось, что с весны в Европе зарегистрировано более 1,5 тысячи случаев заболевания вирусом Западного Нила, причем заражение произошло на территории самих стран, а не во время поездок за границу.

В конце августа в Нидерландах в больнице скончался человек, заболевший лихорадкой Западного Нила – опасной вирусной болезнью, передающейся через укусы комаров.

В сентябре сообщалось о том, что в районе аэропорта немецкого Франкфурта скончался третий человек, инфицированный малярией.