Правительство Великобритании рекомендует жителям запастись продуктами и водой на три дня

В Великобритании стартовала кампания Be Ready, цель которой – подготовить страну к последствиям климатического кризиса, технологической зависимости и угроз со стороны враждебных государств.

Об этом сообщает The Guardian, как передает "Европейская правда".

В новых правительственных рекомендациях, разработанных для обеспечения выживания домохозяйств в случае погодных или киберугроз и других серьезных чрезвычайных ситуаций, каждому британцу рекомендуется иметь запасы до девяти литров бутилированной воды и продуктов питания на три дня.

"Перед лицом этих угроз, которые являются не гипотетическими, а реальными, и которые возникают не где-то далеко, а все чаще именно здесь, мы должны активизировать усилия и серьезно отнестись к нашей национальной устойчивости, а также к национальной обороне", – сказал министр обороны Великобритании Уэс Стритинг.

По словам Стритинга, Великобритании необходимо готовиться к угрозе государственного терроризма со стороны России или других враждебных государств, направленного против повседневной инфраструктуры.

Людям рекомендуется держать дома запас одеял и наличных денег, а также аптечку, фонарик с батарейками и FM-радио с ручным приводом. Для питья следует запастись тремя литрами воды на человека в день, а для приготовления пищи и мытья понадобится еще больше, добавляется в рекомендациях.

В августе правительство отметило, что гражданам Великобритании будет рекомендовано запастись консервами, но кампания Be Ready от Кабинета министров носит более конкретный характер. За ней последует рекламная кампания в социальных сетях и на радио.

Помимо Великобритании ранее аналогичные рекомендации были даны во Франции, Ирландии и Нидерландах.

Напомним, 27 сентября в Великобритании несколько человек были взяты под стражу по подозрению в совершении преступлений в соответствии с Законом о взрывчатых веществах в связи с инцидентом вблизи авиабазы "Фэйрфорд" в графстве Глостершир. Впоследствии полиция уточнила, что речь идет о подготовке террористического акта.

А военно-воздушные силы США вывели все свои бомбардировщики с британской авиабазы "Фэйрфорд".