В Великобритании задержали нескольких человек в связи с инцидентами со взрывчаткой недалеко от авиабазы США

В Великобритании задержали нескольких мужчин и эвакуировали жилые дома в окрестностях Велфорда после того, как вблизи американской авиабазы в графстве Глостершир было объявлено о серьезном инциденте.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Sky News.

Несколько человек были взяты под стражу по подозрению в совершении преступлений в соответствии с Законом о взрывчатых веществах в связи с инцидентом вблизи американской авиабазы Фэйрфорд в графстве Глостершир, сообщила полиция.

Специализированная военная группа по разминированию находится на месте происшествия в Велфорде, где проводит осмотр ряда транспортных средств. Вооруженные полицейские охраняют границу вблизи деревни, расположенной всего в нескольких километрах от военной базы США.

В этом районе было замечено значительное количество служб экстренной помощи, в частности группу реагирования на опасные ситуации.

По данным полиции Глостершира, жителей Велфорда эвакуируют в ближайший развлекательный центр.

"В настоящее время в районе Велфорда проводится эвакуация ряда домов после объявления чрезвычайной ситуации. Это произошло после задержания нескольких мужчин по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных Законом о взрывчатых веществах", – сообщили в полиции.

Там заверили, что "инцидент находится под контролем" правоохранительных органов.

"Мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами и реализуем наши отлаженные планы", – добавили в полиции.

Об инциденте стало известно после того, как агентство Reuters сообщило об усилении мер безопасности на американской авиабазе Фэйрфорд в Глостершире.

В июле Великобритания заявила, что её вооружённые силы готовы защищать страну от любого нападения после того, как Корпус стражей Исламской революции выступил с предупреждением не позволять американским бомбардировщикам взлетать с Фэйрфорда.

База Фэйрфорд в графстве Глостершир использовалась для проведения операций США против Ирана во время конфликта на Ближнем Востоке.

Как писала Financial Times в августе, в Иране начали рассматривать возможные удары по американским объектам в странах на юго-востоке Европы в случае дальнейшей эскалации со стороны США – как способ повысить ставки.

В НАТО тогда ответили, что готовы противостоять любой угрозе и всегда будут делать все необходимое для защиты всех союзников.