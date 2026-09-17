Премьер-министр Канады в Европарламенте рассказал, как он видит углубленное партнерство с ЕС

Канадский премьер-министр Марк Карни заявил, что Оттава заинтересована в глубоком партнерстве с Европой – после предложения председателя Еврокомиссии об ассоциированном членстве Канады в ЕС, которое он приветствовал, но прямо не поддержал.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в своей речи в Европарламенте.

Карни заявил, что Канаде и Европе необходимо углубленное партнерство, чтобы они могли отстаивать свои интересы в условиях, когда крупные государства посягают на суверенитет более мелких стран, происходит размывание демократических ценностей, а торговля используется в качестве инструмента давления.

Он подчеркнул, что страны демократического мира уязвимы из-за зависимости от определенных компонентов и технологий, "особенно когда якобы глобальные компании оказываются государственными".

"Устранить эти пробелы в одиночку невозможно, но вместе это вполне возможно… Европа и Канада вместе – сильнее", – отметил Марк Карни.

"Вместе Канада и Европа могут укрепить свои позиции – чтобы отстаивать наши ценности, одновременно создавая защитный покров, под которым наши граждане могут процветать. Речь идет о нашем суверенитете. О нашей способности жить так, как мы хотим. Речь идет о свободах, за которые мы должны бороться каждый день", – сказал Карни.

Марк Карни заявил, что приветствует предложение председателя Еврокомиссии, которая предложила Канаде ассоциированное членство, однако сам в речи назвал партнерство "альянсом ради будущего".

"Канада приветствует эту амбицию. Опросы показывают, что абсолютное большинство канадцев поддерживают гораздо более тесные связи с ЕС. Альянс ради будущего – это позитивный подход, который мы будем определять вместе, опираясь на наши общие сильные стороны и наши общие ценности", – прокомментировал он.

Он перечислил стратегические сферы, в которых Европа и Канада как партнеры могли бы укрепить друг друга, упомянув, в частности, канадские запасы ценных минералов и энергоресурсов.

Ранее в воскресенье Карни заявил, что Канада не стремится к членству в ЕС; будущий посол Канады в ЕС в среду после выступления фон дер Ляйен повторил это, отмечает CBC.

Напомним, 16 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении сотрудничать с канадским премьер-министром Марком Карни над тем, чтобы открыть для Канады возможность стать первым ассоциированным членом ЕС.

Президент США Дональд Трамп после этого взялся угрожать ЕС новыми пошлинами.

Председатель Европейского парламента Роберта Метсола заявила, что Австралия и Новая Зеландия также могли бы стать "ассоциированными членами" ЕС.