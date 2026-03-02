Макрон готов к развертыванию ядерного оружия в европейских странах-союзниках

Франция сможет предоставить европейским союзникам стратегические ресурсы для "развертывания по обстоятельствам".

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Макрон объявил, что Франция сможет предоставить европейским союзникам стратегические ресурсы, связанные с ядерным сдерживанием, для "развертывания по обстоятельствам".

В этом контексте он упомянул Германию, Великобританию – единственную другую страну на континенте, имеющую ядерные силы, – а также Нидерланды и Польшу.

"Сотрудничество начнется с совместных учений", – пояснил Макрон.

Президент Франции заявил, что готов встать на путь "расширенного ядерного сдерживания", что будет включать "европейское измерение".

Однако он подчеркнул, что "окончательное решение не будет общим", оно "всегда" будет оставаться в руках главы государства.

Также Эмманюэль Макрон объявил о расширении ядерного арсенала страны.

Как сообщали СМИ, группа европейских стран начала обсуждать варианты собственного ядерного сдерживания, поскольку уверенность в надежности США как союзника пошатнулась.

В то же время заместитель министра обороны США Элбридж Колби заявил о намерениях США и дальше предоставлять Европе "ядерный зонтик".