Франция в ожидании протестов: готовят 70 тысяч полицейских, Лувр и другие музеи закрыты

В субботу по всей Франции будет задействовано около 70 тысяч сотрудников правоохранительных органов, а Лувр и несколько других крупных парижских музеев будут закрыты, поскольку власти стремятся предотвратить возобновление насилия во время запланированных протестов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Протесты на прошлой неделе переросли в массовые беспорядки: люди поджигали, штурмовали государственные здания, разбивали витрины магазинов, грабили и вступали в столкновения с полицией. Это были самые жестокие беспорядки во Франции за последние годы.

В субботу демонстранты планируют вновь выйти на улицы, чтобы выразить протест против высокой стоимости жизни. К акции должны присоединиться студенты, члены профсоюза CGT и активисты движения "желтых жилетов", чьи демонстрации против социальной несправедливости всколыхнули Францию в 2018 и 2019 годах.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что будут задействованы около 70 тысяч полицейских и жандармов, а также вертолеты, бронированные машины и водометы.

Кроме того, элитные полицейские подразделения помогут обеспечить охрану общественных зданий, таких как мэрии, в рамках "высокомобильной" операции по обеспечению безопасности, добавил он.

"В социальных сетях появилось немало призывов от радикальных ультралевых группировок к совершению актов насилия и вандализма. Также вновь раздаются призывы к мародерству, и эти сообщения явно распространяют участники беспорядков", – заявил Нуньес.

Он предупредил, что полиция будет применять "очень решительный подход к задержаниям, и это будет иметь правовые последствия".

В заявлении для AP Министерство культуры сообщило, что Лувр, музеи Орсе и Пикассо, а также Гран-Пале будут закрыты. Согласно заявлению, министерство призвало все учреждения, находящиеся в его ведении, принять все необходимые меры для обеспечения "безопасности посетителей, защиты персонала и сохранности произведений искусства".

Напомним, во Франции уже более месяца продолжаются массовые протесты, начавшиеся с демонстраций старшеклассников, выступавших против плохих условий обучения. Впоследствии к протестам присоединились представители различных профессий, выступающие против повышения цен, низких зарплат и т. д.

Во время самых масштабных протестов 17 октября по стране наблюдались многочисленные случаи насилия и мародерства. На субботу, 24 октября, запланирована вторая волна "национальной мобилизации" населения. В некоторых городах, в частности в Марселе, запретили протесты и приостановят на сутки работу общественного транспорта, опасаясь беспорядков.

Подробнее о событиях во Франции читайте в статье: Школьники, "желтые жилеты", ультралевые. Кто стоит за массовыми протестами во Франции.