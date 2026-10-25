Выборы в Сербии – Вучич признает поражение

Бывший президент Сербии и лидер избирательного списка "Единой Сербии" Александр Вучич заявил о выигрыше выбрал оппозиционным блоком "Студенческий список".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сербский портал N1.

К моменту заявления Вучича выборы уже завершились, однако даже социологические агентства еще не обнародовали результаты экзит-поллов. Бывший президент Сербии ссылается на данные стратегической выборки, не уточняя, кто ее проводил.

"У нас нет результата и многие будут удивлены. Вы поймете, насколько некоторые врали. Исходя из стратифицированной выборки, очевидно, что мы проиграли эти выборы", – заявил Вучич.

По его словам, у оппозиционного "Студенческого списка" будет от 135 до 140 мест в новом парламенте. Учитывая, что Народная Скупщина Сербии содержит 250 депутатских мест, это означает, что у оппозиционного блока будет большинство.

В свою очередь, по словам Вучича, нынешний провластный блок получит всего 105 мест в новом парламенте. При этом ни одна другая политическая сила не преодолела избирательный барьер.

Напомним, нынешние парламентские выборы могут установить рекорд по явке. По состоянию на 16.00 в Сербии проголосовали более 50%; в то же время наблюдатели зафиксировали многочисленные нарушения, в частности, давление на избирателей и инциденты на участках.

Эти выборы рассматриваются как противостояние между бывшим президентом Александаром Вучичем и студенческим движением, почти два года возглавлявшим протесты против него.

Напомним, нынешние парламентские выборы могут установить рекорд по явке. По состоянию на 16.00 в Сербии проголосовали более 50%; в то же время наблюдатели зафиксировали многочисленные нарушения, в частности, давление на избирателей и инциденты на участках.

Эти выборы рассматриваются как противостояние между бывшим президентом Александаром Вучичем и студенческим движением, которое почти два года возглавляло протесты против него.

Накануне выборов главные оппоненты шли нога в ногу, что делает выборы самыми непредсказуемыми за последние годы. Согласно опросу Ipsos, опубликованному 22 октября, Сербская прогрессивная партия Вучича лидировала с 47% голосов против 40% у студенческого движения. Другие опросы показывали лидерство "Студенческого списка".

Прошлые парламентские выборы в Сербии состоялись 17 декабря 2023 года.

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