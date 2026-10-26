Премьер-министр Молдовы прибыл с рабочим визитом в Киев

Премьер-министр Молдовы Василе Тофан прибыл с рабочим визитом в украинскую столицу в понедельник, 26 октября.

Об этом пишет Newsmaker со ссылкой на заявление правительства страны, передает "Европейская правда".

Вместе с Тофаном в Украину прибыли трое министров: министр инфраструктуры и регионального развития Владимир Боля, министр обороны Анатолий Носатый и министр энергетики Дорин Жунгиету.

В программе визита – встреча с украинским премьером Сергеем Корецким, президентом Владимиром Зеленским и спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

"Премьер-министры обсудят укрепление двусторонних отношений, развитие экономического и торгового сотрудничества, региональную безопасность и европейский путь обеих стран", – сообщили в правительстве Молдовы.

Кроме того, отмечается, что Тофан вместе с Корецким примут участие в Киевском международном экономическом форуме, посвященном инвестиционным возможностям и развитию экономического сотрудничества.

14 октября сообщалось, что министр энергетики Украины Денис Шмыгаль провел встречу с Тофаном, на которой обсудил совместные вызовы в энергетике, подготовку к зиме и развитие двустороннего сотрудничества.

Ранее премьер-министр Молдовы сообщил, что рассматривает возможность закупки природного газа для нужд страны в Украине и обсудит этот вопрос во время ожидаемого визита в Киев.

А президент Молдовы Майя Санду недавно заявила, что страна готова принять новый поток беженцев из Украины, если люди начнут уезжать из-за тяжелой гуманитарной ситуации.