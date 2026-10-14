Украина и Молдова готовят соглашение о сотрудничестве в сфере энергетики

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль провел встречу с премьер-министром Молдовы Василием Тофаном, в ходе которой обсудил общие вызовы в сфере энергетики, подготовку к зиме и развитие двустороннего сотрудничества.

Об этом сообщается на официальном аккаунте министра в Telegram, сообщает "Европейская правда".

В частности, страны готовят двусторонний документ, который закрепит дальнейшие направления сотрудничества в энергетике.

"Одна из ключевых тем – переход через зимний период. Украина и Молдова сталкиваются с общими вызовами в работе электроэнергетических систем и вопросе обеспечения природным газом. Поэтому в первую очередь обсудили вопросы транспортировки природного газа по совместному газовому коридору и возможности импорта дополнительных объемов электроэнергии", – написал Шмыгаль.

Также министры скоординировали совместные шаги по урегулированию проблемной ситуации на реке Днестр. А также – по ускорению транзита топлива через территорию Молдовы. Речь идет о сокращении очередей автомобильных цистерн на границе и обеспечении оперативной поставки топлива в Украину.

"Отдельно подняли вопрос об упрощении процедур на украинско-молдавской границе. Обсудили внедрение практики совместного контроля в пунктах пропуска и организацию соответствующих двусторонних консультаций", – добавил министр энергетики.

Ранее премьер-министр Молдовы Василе Тофан сообщил, что рассматривает возможность закупки природного газа для нужд страны в Украине и обсудит этот вопрос во время ожидаемого визита в Киев.

А президент Молдовы Майя Санду недавно заявила, что страна готова принять новый поток беженцев из Украины, если люди начнут выезжать из-за тяжелой гуманитарной ситуации.