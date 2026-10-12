Премьер Молдовы допустил закупку природного газа у Украины

Премьер-министр Молдовы Василе Тофан сообщил, что рассматривает возможность закупки природного газа для нужд страны у Украины и обсудит этот вопрос в ходе предстоящего визита в Киев.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Тофан отметил, что считает целесообразной идею о возможности закупки природного газа в Украине. Он указал, что речь идет о незначительных доступных объемах – около 500 млн кубометров, которые планируется закупить по рыночной цене.

"Если они смогут продать этот газ Польше дороже, то почему должны продавать его Молдове дешевле? Я поеду в Киев – пока не буду объявлять дату – и мы поднимем этот вопрос. Но следует понимать, что условия будут близки к рыночным", – сказал премьер.

"Но в любом случае он будет дешевле, потому что при закупке украинского газа мы потратим меньше на транспортировку – Украина совсем рядом", – отметил Тофан.

Он добавил, что если Молдова сможет договориться о долгосрочных закупках – на 3–5 лет – это поможет согласовать и более низкую цену.

Также Тофан повторил, что не считает возможным вариант закупки российского газа – в том числе из-за того, что Украина больше не обеспечивает его транзит после завершения предыдущего соглашения с "Газпромом".

Напомним, к возобновлению закупок газа в РФ время от времени призывает пророссийский экс-президент Молдовы, лидер Партии социалистов Игорь Додон.

Президент Молдовы Майя Санду недавно заявила, что страна готова принять новый поток беженцев из Украины, если люди начнут уезжать из-за тяжелой гуманитарной ситуации.