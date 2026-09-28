СМИ: ЕС готовит "дорожные карты" для вступления Украины, Молдовы, Албании и Черногории

ЕС разрабатывает предложения, согласно которым четыре страны, считающиеся лидерами евроинтеграции – Черногория, Украина, Молдова и Албания – получат четкий пошаговый план вступления в ЕС.

Об этом Politico сообщили два высокопоставленных чиновника ЕС, передает "Европейская правда".

Хотя Брюссель уже давно поддерживает заявки этих четырех стран на членство, "дорожные карты" впервые дадут странам гарантии того, что, если они продолжат проводить необходимые реформы, их примут, а также предложат ориентировочные сроки завершения переговоров.

По словам представителя Еврокомиссии, "дорожные карты" более четко определят, чего именно ожидают от каждой страны-кандидата, а также установят обязательства для нынешних членов, которые должны дать свое согласие на продолжение процесса.

В планах также определены ориентировочные даты официального завершения групп реформ, известных как переговорные кластеры.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время своего выступления "О состоянии дел в Союзе" в начале сентября пообещала целевую поддержку странам-кандидатам, "достигшим наибольшего прогресса".

Однако, как подтвердили официальные лица, другим странам-кандидатам, находящимся на более ранних этапах процесса, таким как Косово, Северная Македония и Босния и Герцеговина, на данном этапе не будут предложены "дорожные карты". Точно так же, как и Грузии, Турции или Сербии, рассмотрение заявлений которых приостановлено из-за опасений относительно отступления от демократических и судебных стандартов.

Пресс-секретарь Европейской комиссии подтвердил, что новые "дорожные карты" обозначат путь к завершению переговоров о вступлении.

"Они будут содержать четкий перечень приоритетов: сроки и результаты, которые помогут странам-кандидатам, достигшим наибольшего прогресса, завершить необходимые реформы", – пояснил он.

Этот шаг происходит на фоне отдельного пересмотра политики ЕС в отношении "подготовки к расширению".

По мнению чиновников, странам-кандидатам нужно предложить лучший путь к "постепенной интеграции" – такой, который использовал бы экономические выгоды и доступ к совместным проектам в качестве вознаграждения за прогресс. Этот пересмотр политики, возглавляемый близким советником фон дер Ляйен Александром Адамом, должен быть представлен чиновникам 6 октября; он призван удержать страны-кандидаты на пути к ЕС, пока рассматриваются их заявки.

В рамках этого пересмотра фон дер Ляйен и комиссар по вопросам расширения Марта Кос предложат изменения во внутренние механизмы функционирования ЕС, чтобы обеспечить меры предосторожности, которые не позволят новым членам нарушать ключевые направления политики или отказываться от своих обязательств.

Ранее Марта Кос представила четыре направления изменений в процессе расширения ЕС – внутренние реформы блока, усиленные демократические гарантии, постепенная интеграция и переходные меры.

Politico уже сообщало о планах Брюсселя создать "дорожную карту" для Албании, которая определила бы конец 2027 года в качестве срока завершения переговоров о вступлении этой балканской страны.