ЕС открыл кластеры 2 и 3 в переговорах о вступлении Украины

Совет Евросоюза официально открыл ещё два кластера в рамках переговоров о вступлении Украины.

Об этом сообщает из Люксембурга корреспондент "Европейской правды".

Решение было принято на межправительственной конференции "Украина–ЕС", состоявшейся после заседания Совета ЕС по общим вопросам.

"Совет открыл кластер 2 – "Внутренний рынок" – и кластер 3 – "Конкурентоспособность и инклюзивный рост", – объявил министр Ирландии по делам Европы Томас Бирн.

"Мы призываем Украину проводить дальнейшие реформы, прежде всего в рамках кластера "Основы", – добавил он.

Ранее вице-премьер Всеволод Ченцов заявлял, что для открытия еще двух кластеров потребуются уступки.

Как сообщалось, все государства-члены ЕС согласились открыть во вторник кластеры 2 и 3 для Украины. Для этого Верховная Рада одобрила изменения в закон об образовании, чтобы снять вето Венгрии.