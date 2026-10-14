"Предательство народа Украины": 12 сенаторов обратились к Трампу в связи с соглашением с Путиным о дизеле

Группа из 12 сенаторов США, представляющих обе партии, направила президенту Дональду Трампу письмо с требованием отменить недавно заключенное соглашение с правителем России Владимиром Путиным о допуске дизельного топлива российского происхождения на мировые рынки.

Об этом говорится в сообщении на сайте сенатора-демократа Ричарда Блюменталя, сообщает "Европейская правда".

Письмо подписали демократы Ричард Блюменталь, Крис Кунс, Дик Дурбин, Джек Рид, Джин Шахин и Шелдон Уайтхаус. К ним присоединились республиканцы Алан Армстронг, Сьюзан Коллинз, Джон Корнин, Митч Макконнелл, Лиза Мурковски и Том Тиллис.

"Предоставление Москве возможности свободно продавать российское дизельное топливо на мировых рынках наносит ущерб интересам безопасности США и является предательством народа Украины, который продолжает защищаться от убийственной, незаконной войны Путина. Это соглашение – подарок нашему противнику и предательство наших союзников; его следует отменить", – написали сенаторы.

Они призвали Трампа вместо этого принять оперативные меры для введения санкций, предусмотренных недавно принятым "Законом Линдси Грэма".

"Эти полномочия требуют от вас оказать экономическое давление на Россию и главных пособников её войны, в частности Китай, и тем самым укрепить вашу переговорную позицию, чтобы быстро положить конец этому разрушительному конфликту", – написали сенаторы.

Они подчеркнули, что мир в Украине должен быть заключен на справедливых условиях, защищать демократические ценности, суверенитет и безопасность Украины.

"На протяжении десятилетий Америка была оплотом свободы против тирании, а американские президенты олицетворяли сопротивление нашей нации тиранам. Путин – тиран. Выйдите из этого соглашения, отмените Генеральную лицензию № 135 и реализуйте полномочия, предусмотренные Законом Линдси О. Грэма о санкциях против России и Ирана 2026 года", – говорится в письме.

Напомним, президент США Дональд Трамп 9 октября заявил, что пообщался с правителем России Владимиром Путиным и достиг с ним договоренности о поставках российского дизельного топлива на американский и мировые рынки.

Этот шаг вызвал резкую критику со стороны Украины, европейских союзников и внутри США, равно как и призыв Трампа к назначению нового президента Украины вместо Владимира Зеленского.

Подробнее об этом – в статье: Дизель в обмен на Украину? Зачем Трампу сделка с Путиным, которая не сработает, и чего ждать дальше