Румыния раскрыла диверсионную сеть из РФ, причастную к попытке поджога оружейного завода

Разведывательная служба Румынии раскрыла диверсионную сеть, которая координировалась из России и причастна к попытке поджога на территории оружейного завода Carfil в Брашове 14 сентября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение румынской разведки.

Расследование подтвердило причастность к попытке поджога нескольких граждан бывших советских республик, проживающих в странах Европейского Союза. В связи с их деятельностью продолжаются судебные разбирательства в Румынии и в сотрудничестве с властями нескольких европейских государств.

По данным Digi24, речь идет о гражданине Украины и двух белорусах. Двоих подозреваемых арестовали в Германии, где они планировали совершить другие подобные преступления, а третьего обнаружили в понедельник в Польше. Апелляционный суд Бухареста выдал европейские ордера на арест на имена этих трех лиц. Румынские власти принимают необходимые меры для их экстрадиции в Румынию.

Согласно данным разведчиков, деятельность раскрытой сети не ограничивалась Румынией. Как отмечается, координаторы из России определили для нее широкий круг целей в регионе: государственные и частные предприятия по производству вооружения, а также другие объекты военного и промышленного значения.

Это дело является частью более широкой кампании диверсионных операций, координируемых РФ в Европе, говорится в заявлении разведки. Расследования, проведенные в этом году, выявили и другие попытки, направленные против объектов в Румынии, в частности международных военных объектов или тех, которые используются для подготовки украинских Вооруженных сил.

Эти действия направлены на запугивание, подрыв оборонного потенциала и ослабление вклада государств в европейскую и региональную безопасность, предупредила служба.

Разведка обращает внимание на то, что вербовка для диверсий, как правило, происходит через социальные сети. Лицам сначала предлагают деньги за отдельные действия, такие как наблюдение или фотографирование определенных объектов. Впоследствии задания становятся все более серьезными и могут доходить до разрушений, поджогов или даже убийств. В случае отказа координаторы могут прибегать к давлению и шантажу.

Сети, в частности, эксплуатируют финансовую уязвимость, зависимости или криминальное прошлое. Чтобы скрыть свою личность и передвижения, их члены часто пользуются транспортом, жильем и средствами оплаты на имя других лиц, а также связываются с помощью SIM-карт из третьих стран и приложений для зашифрованного обмена сообщениями.

"Служба разведки совместно с Управлением по расследованию организованной преступности и терроризма Министерства национальной обороны – Генеральным директоратом разведки и Министерством внутренних дел продолжает проверки в отношении диверсионных операций, выявленных на территории страны", – отмечается в сообщении.

Недавно президент Румынии Никушор Дан отметил увеличение количества российских провокаций на территории Европейского Союза.

Глава правительства Польши Дональд Туск заявил о наличии данных, свидетельствующих о возможности определенной эскалации российской гибридной войны против Европы к Рождеству.