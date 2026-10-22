Президент Румынии предупредил об усилении российских провокаций

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что Россия более склонна к эскалации войны в Украине, чем к её прекращению, а также указал на рост числа провокаций на территории Европейского Союза.

Об этом он заявил в эфире Bloomberg, передает "Европейская правда".

Дан отметил рост числа провокаций со стороны Кремля на территории Европейского Союза.

"Россияне пытаются эскалировать ситуацию, провоцировать все европейские страны. Мы не должны втягиваться в этот процесс эскалации", – сказал он.

По его словам, члены НАТО пришли к выводу, что необходимо быть лучше подготовленными, "чтобы ответить на эту провокацию и сохранять спокойствие".

Кроме того, хотя румынский президент надеется, что американскому лидеру Дональду Трампу удастся выступить посредником в достижении соглашения между двумя сторонами, он не видит, чтобы Россия в настоящее время была к этому готова.

Он подчеркнул, что пока ситуация остается такой, страны-члены ЕС, в частности Румыния, стремятся к деэскалации ситуации, одновременно готовясь к гибридным атакам со стороны Москвы, в частности к вторжениям дронов, кибератакам и дезинформации.

"Мы хотим сохранять спокойствие и сбивать дроны, проникающие на нашу территорию и в наши территориальные воды", – добавил Дан.

Стоит отметить, что недавно глава правительства Польши Дональд Туск заявил о наличии данных, свидетельствующих о возможностиопределенной эскалации российской гибридной войны против Европы до Рождества.

А Вооруженные силы Германии впервые переквалифицировали угрозу российских диверсий против войск страны на "значительную", что является вторым по величине уровнем по шкале оценки опасности.