Румыния обсуждает с Молдовой совместную разработку систем борьбы с дронами

Румыния ведет переговоры с Молдовой о совместной разработке программ борьбы с беспилотниками.

Об этом заявил премьер-министр Румынии Лука Никулеску во время визита в Кишинев, его цитирует Logos-Press, сообщает "Европейская правда".

В то же время власти в Бухаресте близки к завершению переговоров о скорейшей закупке таких систем для нужд собственной обороны.

"Развитие программы по беспилотникам в Румынии – один из приоритетов правительственной программы. Мы ведем углубленные переговоры, которые уже близки к завершению, чтобы в кратчайшие сроки получить системы борьбы с беспилотниками. Сначала это будут системы, которые вам уже известны, а затем – те, которые мы будем производить в Румынии. Мы также обсуждаем с партнерами из Республики Молдова возможность совместной работы над программами борьбы с беспилотниками", – заявил румынский премьер.

Он подчеркнул, что защита граждан и укрепление сотрудничества в сфере обороны приобретают особое значение на фоне российских атак и связанных с ними угроз безопасности в регионе.

"Российские атаки неприемлемы, а защита должна быть обеспечена всем гражданам – как в Республике Молдова, так и в Румынии. Мы ведем содержательные переговоры об укреплении нашего сотрудничества в сфере обороны. Существует также программа SAFE, о которой вы хорошо знаете и которая укрепит оборонную промышленность Румынии. При этом будут и общие выгоды для обеих стран. Мы будем целенаправленно работать над усилением защиты наших граждан", – отметил Никулеску.

Румынский премьер также рассказал о сотрудничестве с Украиной в развитии отрасли беспилотников, в частности с учетом опыта их применения в условиях реальных боевых действий.

Напомним, в начале октября министерства обороны Румынии и Польши подписали письмо о намерениях относительно сотрудничества в рамках финансового инструмента Security Action For Europe (SAFE).

А в мае Министерство национальной обороны Румынии подписало новый контракт на поставку дронов, предназначенных для выполнения задач наблюдения и разведки в рамках программы ЕС SAFE.