Румунія та Польща домовилися про співпрацю щодо придбання ударних дронів

Міністерства оборони Румунії та Польщі підписали лист про наміри щодо співпраці в рамках фінансового інструменту Security Action For Europe (SAFE).

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Міноборони Румунії.

Йдеться про посилення співпраці з метою підтримки оборонної промисловості обох країн у двосторонньому форматі, в рамках НАТО та Європейського Союзу.

Також Польща та Румунія домовились про тісну співпрацю щодо придбання системи ударних безпілотників – одного з проєктів, що реалізуються під керівництвом Міністерства національної оборони Румунії та фінансуватимуться шляхом інструменту SAFE.

Нагадаємо, Польща з 1 жовтня змінює правила реагування ППО на повітряні цілі. Це передусім стосується зміни правил ідентифікації іноземних повітряних цілей.

Також польський уряд почав розповсюджувати інструкції щодо реагування на повітряні атаки, де пояснюються основні правила пошуку безпечного місця – як на вулиці, так і в будівлі – під час загроз з повітря.