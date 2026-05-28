Міноборони Румунії замовило дронів на 30,7 млн євро в рамках програми SAFE

Міністерство національної оборони Румунії підписало новий контракт на постачання дронів, призначених для виконання завдань спостереження та розвідки в рамках програми ЄС SAFE.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив у Facebook румунський міністр оборони Раду Міруце.

Замовлені дрони, постачання яких очікується наступного року, використовуватимуться для місій зі спостереження та розвідки.

"Міністерство національної оборони щойно підписало з Quantum Systems контракт на постачання продукту "Система Mini UAS класу I" на умовах, затверджених парламентом в рамках програми SAFE", – повідомив Міруце у дописі в Facebook у четвер.

Вартість контракту становить 30,7 млн євро і включає поставку 34 розвідувальних безпілотників Vector та 15 мультикоптерів Scorpion від німецької Quantum-Systems.

Нагадаємо, на початку квітня міністр оборони Румунії Раду Міруце повідомив про перші кроки, зроблені з українською делегацією, щодо спільної розробки і виробництва дронів.

Міруце наголосив, що румунська армія має використовувати все, що вже довело свою ефективність, а Україна має один із найважливіших у світі досвідів використання дронів у реальних бойових умовах.

А 26 травня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у Вільнюсі заявила, що країни Балтії отримають додаткові 12 млрд євро в рамках програми з переозброєння SAFE.