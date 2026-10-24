"Жёлтые жилеты" уже призывают к новым протестам 31 октября

Французское движение "жёлтые жилеты", которое помогло организовать протесты, всколыхнувшие страну, в субботу призвало к новым демонстрациям 31 октября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на France24.

Организаторы призвали к новым митингам и сидячим протестам у зданий парламента и мэрий по всей стране, осудив "авторитарный курс" президента Эмманюэля Макрона и призвав граждан отстаивать "гражданские свободы".

Участники движения "желтых жилетов", которое в основном базируется в сельской местности, возмутились и отказались подчиниться, когда парижская полиция в последний момент изменила утвержденный маршрут организованного профсоюзами субботнего шествия, перенеся его на окраину столицы.

В следующую субботу "мы будем протестовать за свободу протестовать и за все наши свободы", – заявил журналистам координатор движения "желтых жилетов" на площади Бастилии в Париже, которая была исходным пунктом шествия.

По состоянию на 13:00 24 октября по всей Франции в связи с протестами задержали 135 человек.

Глава МВД Лоран Нуньес заявил в пятницу, что для предотвращения повторения насилия прошлой недели будет задействовано 70 000 полицейских при поддержке специализированных подразделений.

Во время самых масштабных протестов 17 октября по стране наблюдались многочисленные случаи насилия и мародерства. На субботу, 24 октября, запланирована вторая волна "национальной мобилизации" населения. В некоторых городах, в частности в Марселе, запретили протесты и приостановят на сутки работу общественного транспорта, опасаясь беспорядков.

Подробнее о событиях во Франции читайте в статье: Школьники, "желтые жилеты", ультралевые. Кто стоит за массовыми протестами во Франции.