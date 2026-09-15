Нидерланды выделят дополнительно более 300 млн евро на восстановление и реконструкцию Украины

Правительство Нидерландов планирует выделить дополнительно 327 млн евро на восстановление и реконструкцию Украины в 2027–2029 годах.

Об этом говорится в проектах бюджета страны на 2027 год в сферах иностранных дел, внешней торговли и сотрудничества в области развития, которые были представлены парламенту, пишет "Европейская правда".

Нидерланды пообещали и в дальнейшем оказывать Украине "непоколебимую политическую, военную и финансовую поддержку в ее борьбе против российской агрессии в ближайшие годы", сотрудничая с партнерами из ЕС и союзниками по НАТО.

В период с 2027 по 2029 год правительство планирует выделить дополнительные 327 млн евро на восстановление и реконструкцию. Отмечается, что эта сумма является дополнением к 878 млн евро, которые уже были выделены на невоенную поддержку в этот период.

Как сообщается в заявлении, эта помощь будет направлена, в частности, на ремонт и восстановление украинской энергетической системы и критически важной инфраструктуры, гуманитарную помощь и поддержку частного сектора.

"Глобальные геополитические отношения находятся в состоянии перемен. Европа – и Нидерланды – могут выйти из этого сильнее, но только при условии, что мы активизируем наши усилия. Правительство продолжает работать над укреплением нашей безопасности, в частности путем поддержки Украины. А для укрепления ЕС мы сосредотачиваемся на повышении конкурентоспособности и модернизации бюджета ЕС", – заявил министр иностранных дел Нидерландов Томас Берендсен.

В этот день стало известно, что Финляндия приняла решение о предоставлении Украине 34-го пакета военной помощи на сумму 290 млн евро.

Также сообщалось, что Норвегия профинансировала новую партию энергетического оборудования на сумму почти 76,5 тысяч евро для Днепропетровской области.