Нидерланды выделят 10 млн евро на учебные центры для военных ВСУ
Королевство Нидерланды выделит 10 млн евро на работу учебных центров по подготовке военнослужащих на территории Украины.
Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, сообщила вице-премьер и министр обороны Нидерландов Дилан Ешильгёз-Зегериус на полях заседания Совета ЕС на уровне министров обороны в понедельник, 28 сентября.
10 млн евро от Нидерландов будут направлены на подготовку военнослужащих Вооруженных сил Украины.
"Сегодня мы объявим, что выделим 10 миллионов евро на учебные центры в Украине", – заявила Ешильгёз-Зегериус.
Она сообщила, что за счет средств Нидерландов в Украине уже подготовлено почти 100 тысяч военнослужащих, в частности, в рамках проекта EUMAM.
"Хорошо обученные военнослужащие означают, что шансы на выживание на линии фронта растут. Все настолько жестко и настолько просто. И поскольку мы считаем это очень важным, мы направим 10 миллионов евро на учебные центры в Украине, чтобы гарантировать подготовку большего количества людей", – подчеркнула нидерландская министр.
Как сообщала "Европейская правда", в ближайшее время ЕС профинансирует модернизацию учебных полигонов для украинской армии благодаря дополнительным средствам, выделенным государствами-членами.
Министр обороны Украины Евгений Хмара 1 сентября рассказал министрам обороны ЕС о первоочередных потребностях Украины и ситуации на поле боя.
Также 1 сентября главный дипломат ЕС Кая Каллас призвала передать Украине перехватчики, срок хранения которых истекает.