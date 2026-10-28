Нидерланды выделяют 1,2 млрд евро помощи Украине на три года

Правительство Нидерландов выделяет 1,2 млрд евро на невоенную помощь Украине на ближайшие три года, чтобы способствовать восстановлению и реконструкции, а также расширить возможности для нидерландских предприятий.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу правительства Нидерландов.

В новом пакете помощи акцент сделан на помощи в сферах энергетики и водоснабжения, а также на поддержке бизнеса. Об этом в среду, 28 октября, во время визита в Киев сообщил министр внешней торговли и сотрудничества в сфере развития Сьерд Сьердсма.

"Украина подвергается сильным обстрелам и готовится к очень тяжелой зиме. Для безопасности всех нас также чрезвычайно важно, чтобы мы продолжали поддерживать украинцев, чтобы они смогли выдержать эту борьбу. Поэтому правительство сейчас делает дополнительный шаг", – отметил министр.

В этом году Нидерланды в ускоренном порядке выделят 40 млн евро для Фонда поддержки энергетики Украины (Ukraine Energy Support Fund) на срочное восстановление и ремонт энергетической инфраструктуры.

Нидерланды также выделяют 55 млн евро на энергетические материалы, которые будут поставляться в Киев.

Еще 136 млн евро будут направлены, в частности, на Ukraine Partnership Facility для нидерландских компаний на украинском рынке. А 19,5 млн евро – на страхование предприятий, планирующих экспортировать свои товары в Украину.

Этим пакетом правительство Нидерландов конкретизирует суммы, которые уже были ранее обещаны на этот период: 878 млн евро на невоенную помощь и дополнительные 327 млн евро, которые были объявлены в день обнародования бюджета. Значительная часть этой помощи предоставляется через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Всемирный банк и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ).

Ранее сообщалось, что в среду, 28 октября, президент Украины Владимир Зеленский посетит Нидерланды, где встретится с представителями правительства и королем.

Напомним, Нидерланды выделят 10 млн евро на работу учебных центров по подготовке военнослужащих на территории Украины.