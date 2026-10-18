В Литве пытались поджечь компанию, хранящую оборудование Starlink

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс сообщил о неудавшейся попытке поджога литовской компании, хранящей оборудование для связи Starlink.

Об этом он сообщил в Facebook, пишет "Европейская правда".

Глава литовского правительства заявил, что созовет заседание Комиссии по вопросам национальной безопасности в понедельник, 19 октября. Он пояснил, что принял такое решение из-за вторжения неизвестного беспилотника в воздушное пространство Литвы и попытки поджога компании, хранящей оборудование Starlink.

"Необходимо выяснить, откуда прилетел дрон, где его впервые зафиксировали радары. Важными будут также выводы служб после исследования обломков. Кроме того, мы рассмотрим вопрос о предоставлении службам дополнительных полномочий для нейтрализации дронов", – сообщил Синкявичюс.

Он добавил, что ночью произошел еще один инцидент – попытка поджога литовского предприятия, на котором хранится оборудование связи Starlink. По словам премьера, службы своевременно предупредили эту компанию о возможных нападениях, охрана была усилена, поэтому покушение не удалось.

"Наши службы очень пристально следят за деятельностью враждебных государств и принимают меры для защиты людей и их имущества", – подчеркнул глава правительства.

Напомним, 23 сентября произошел пожар на наземной станции спутниковой связи Starlink, расположенной в польской деревне Воля-Кробовска.

Прокуратура начала расследование по факту диверсии и преступления террористического характера в интересах иностранной разведки.

В этом месяце в Болгарии сообщили о возможном поджоге 11 из 17 антенн для связи со спутниковой системой Starlink в районе Софии.