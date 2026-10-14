В Болгарии могли поджечь 11 антенн Starlink: правительство не комментирует

В Болгарии сообщают о возможном поджоге 11 из 17 антенн для связи со спутниковой системой Starlink в районе Софии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Об этом сначала в Facebook, а затем и в парламенте сообщил депутат Ивайло Мирчев из партии "Да, Болгария".

Он настаивал, чтобы болгарские спецслужбы и МВД ответили, знали ли они о злонамеренном действии, и обвинил правительство в молчании по этому поводу.

"Не случайно подожгли именно те антенны, которые обеспечивают магистральную связь с этими спутниками. То же самое произошло с теми же антеннами, опять-таки Starlink, в Польше в конце сентября. Как отреагировало польское государство? Сообщило об этом населению, обществу. Были незамедлительно предприняты меры. В результате за последние часы были задержаны два турецких гражданина, которых обвиняют в том, что они являются виновниками того же поджога антенн, но уже в Польше. У польской стороны нет никаких сомнений, что за этим стоит Россия", – приводит слова депутата БНТ.

Премьер-министр Румен Радев отказался раскрывать подробности об обнародованной информации об умышленном поджоге антенн для связи со спутниковой системой Starlink, поскольку расследование продолжается.

"Расследование продолжается, и оно ведётся чрезвычайно интенсивно. Я призываю главу ДАНС (Государственное агентство национальной безопасности – ред.) пока не раскрывать подробностей, несмотря на ваше чрезвычайно острое любопытство. Но это вопрос совсем недалекого будущего. Мы сотрудничаем с партнерскими службами, чтобы успешно завершить эту операцию", – заявил премьер.

"Если глава ДАНС и полиция начнут раскрывать, что именно установлено, мы не достигнем того результата, к которому стремимся, но могу сказать вам, что ситуация с расследованием находится под контролем", – цитирует Радева БНР.

А министр внутренних дел Иван Демерджиев уточнил, что охрана таких объектов усилена.

"То, что я могу добавить, ни в коей мере не дискредитируя действия в рамках расследования, – это то, что, хотя ответственность за охрану этих объектов лежит на их владельцах, структурами Министерства внутренних дел приняты дополнительные меры по охране подобных объектов на территории страны", – сказал он.

Напомним, 23 сентября произошёл пожар на наземной станции спутниковой связи Starlink, расположенной в польском селе Воля-Кробовска.

Прокуратура начала расследование по факту диверсии и преступления террористического характера в интересах иностранной разведки.