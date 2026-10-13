ЕС разблокировал для Венгрии более 4 млрд евро для студентов и ученых

Еще 1,5 триллиона форинтов (примерно 4,12 млрд евро) финансирования от ЕС разблокировано для Венгрии.

Об этом написал премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в своем аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

В частности, речь идет о средствах на программу студенческих обменов Erasmus+.

"Венгерские студенты снова могут учиться за рубежом по программе Erasmus+, а исследователи – получать финансирование от ЕС на исследования и инновации", – написал Мадьяр.

Напомним, эти деньги были заблокированы Европейским Союзом из-за несогласия с политикой предыдущего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. После прихода к власти Мадьяр провел переговоры с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен о разблокировании этих средств.

Европейская комиссия якобы выдвинула Мадяру 27 условий для разблокирования средств для Венгрии, среди которых – проверки по борьбе с коррупцией и отмена решений экс-премьера Орбана, которые считаются нарушающими правила ЕС.

В целом Венгрия должна получить 16 млрд евро средств, которые были заморожены во времена Орбана.