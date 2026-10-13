В Венгрии отменили анти-ЛГБТ положения закона времен Орбана

Во вторник венгерские законодатели проголосовали за отмену анти-ЛГБТ-положений в законе о "защите детей" 2021 года, принятом во время правления Виктора Орбана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Парламент принял законопроект о внесении изменений в этот закон 139 голосами "за" и 51 голосом "против", что стало первой значительной отменой ограничений Орбана, направленных против ЛГБТ-сообщества, с момента прихода к власти премьер-министра Петера Мадьяра.

Вместо запрета на "изображение" или "пропаганду" сексуального и гендерного разнообразия в контенте, доступном для детей, новый закон будет просто направлен на защиту лиц в возрасте до 18 лет от материалов, которые могут "серьезно навредить физическому, интеллектуальному, эмоциональному или нравственному развитию ребенка".

Мадьяр отметил, что эти изменения приведут Венгрию в соответствие с нормами Европейского Союза после того, как было установлено, что ограничения, введенные Орбаном, противоречат ценностям ЕС.

Премьер-министр не поднимал вопрос о правах ЛГБТ+ во время своей предвыборной кампании, хотя с тех пор он начал высказываться в доброжелательном тоне и проявлял готовность пересмотреть некоторые политические меры эпохи Орбана.

Однако накануне голосования во вторник он представил запланированные изменения не как восстановление прав, а как ужесточение правил защиты детей "независимо от сексуальной ориентации".

Правительство Орбана постепенно ограничивало права ЛГБТ+ в Венгрии под предлогом "защиты детей", начав в 2020 году с запрета юридического признания гендерной идентичности трансгендерных лиц.

В 2021 году был внесен законопроект о защите детей, который вносил изменения в ряд законодательных актов с заявленной целью борьбы с педофилией.

Это вызвало возмущение активистов и лидеров по всему ЕС, которые критиковали его за стигматизацию ЛГБТ-сообщества и приравнивание однополых отношений к педофилии.

В прошлом году в законодательство были внесены поправки, чтобы оно также служило основанием для запрета ежегодных ЛГБТ-прайдов.

В апреле высший суд ЕС – Европейский суд справедливости – признал, что закон 2021 года нарушал "самую сущность" ЕС.

Стоит отметить, что в сентябре Мадьяр анонсировал внесение изменений в законодательство, принятое в 2020 году бывшим правительством Виктора Орбана, которое фактически запрещало усыновление детей однополыми парами.