В Литве разъяснили, что означает расширение миссии НАТО по патрулированию неба над Балтией

Решение преобразовать миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии в миссию по противовоздушной обороне позволит перейти к гибкому реагированию на угрозы, избегая политических консультаций.

Об этом рассказал министр обороны Литвы Робертас Каунас в комментарии LRT, пишет "Европейская правда".

Министр заявил, что последнее решение НАТО о защите воздушного пространства стран Балтии означает, что верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами Альянса в Европе будет принимать решения об усилении систем противовоздушной обороны в регионе после консультаций с военным командованием этих стран.

В то же время он не уточнил, будет ли это автоматически означать развертывание более мощных средств противовоздушной обороны в странах Балтии.

"Где и сколько истребителей НАТО, наземных средств противовоздушной обороны или другой техники понадобится, (решение) примет верховный главнокомандующий союзниками НАТО в Европе после консультаций с командующими вооруженными силами, реагируя на ситуацию как в Балтийском регионе, так и в Финляндии, так и в других странах Восточного фланга", – заявил Каунас.

По его словам, решение НАТО означает, что отныне противовоздушная оборона переходит в режим "гибкого и оборонительного реагирования", а не политических дискуссий или дебатов. Это позволит Альянсу оперативнее реагировать на воздушные угрозы в странах Балтии.

"Скажем, мы видим вблизи Литвы, возможно, усиленное движение российских воздушных сил – сразу (…) можно принимать решения, не дожидаясь каких-то особых политических моментов", – заверил Каунас.

Он также подчеркнул, что возможности противовоздушной обороны, которые уже развернуты в странах Балтии, не уменьшатся.

Как сообщалось, НАТО преобразует свою многолетнюю миссию по патрулированию воздушного пространства стран Балтии в миссию по противовоздушной обороне, что предоставит военным Альянса более широкие полномочия.

За последние месяцы участились случаи вторжения дронов в воздушное пространство стран НАТО, прежде всего государств восточного фланга. В большинстве случаев речь идет о "заблудившихся" украинских дронах, которые были сбиты с курса под действием российских средств РЭБ.

В последние месяцы истребители НАТО дважды сбили "заблудившиеся" украинские беспилотные аппараты над странами Балтии – первый над Эстонией, второй – над Латвией.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на саммите в Анкаре анонсировал запуск инициативы Drone Edge стоимостью 40 млрд долларов, направленной на противодействие беспилотникам.