НАТО расширит полномочия миссии по патрулированию воздушного пространства в Балтии

НАТО согласилось преобразовать свою многолетнюю миссию по патрулированию воздушного пространства стран Балтии в миссию по противовоздушной обороне, что предоставит военным Альянса более широкие полномочия.

Об этом по итогам саммита НАТО в Анкаре объявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Расширение миссии предусматривает более широкий мандат для военных Альянса, в частности в уничтожении объектов, представляющих угрозу воздушному пространству стран Балтии.

По словам президента Литвы, поскольку страны региона сталкиваются с гибридными вызовами и атаками беспилотников, союзники, выполняющие миссию, смогут взять на себя более широкие полномочия.

"(Текущая) миссия по патрулированию воздушного пространства предназначена для мирного времени, когда истребители реагируют на инциденты, сопровождая их. Таким образом мы показываем, что обращаем внимание на инциденты. Это своего рода сдерживание", – сказал Науседа журналистам в Анкаре.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в соцсетях сообщил, что обновленная миссия будет отличаться "большей гибкостью и более быстрым реагированием на воздушные угрозы".

Эстонский министр обороны Ханно Певкур добавил, что обычный человек не заметит изменений – самолеты будут продолжать летать, а патрулирование воздушного пространства будет продолжаться.

"По сути, изменение заключается в том, что Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (SACEUR) получит более широкие полномочия, а также будут уточнены полномочия, предоставленные пилотам. Будет обеспечена большая гибкость и более быстрое реагирование", – пояснил он.

В частности, изменения предусматривают отсутствие необходимости проводить консультации на политическом уровне перед тем, как сбить беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство НАТО.

Миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства в Литве, Латвии и Эстонии – трех балтийских странах, расположенных недалеко от России и не имеющих собственных истребителей, – была начата в 2004 году, сразу после их вступления в альянс НАТО.

Миссия была расширена в 2014 году после начала российской агрессии против Украины, и в ней задействовано более десятка истребителей из трех стран-членов НАТО, действующих на ротационной основе, которые взлетают с двух аэродромов в регионе.

Как известно, за последние месяцы участились случаи вторжения дронов в воздушное пространство стран НАТО, прежде всего государств восточного фланга. В большинстве случаев речь идет о "заблудившихся" украинских дронах, которые были сбиты с курса под действием российских средств РЭБ.

В последние месяцы истребители НАТО дважды сбили "заблудившиеся" украинские беспилотные аппараты над странами Балтии – первый над Эстонией, второй – над Латвией.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на саммите в Анкаре анонсировал запуск инициативы Drone Edge стоимостью 40 млрд долларов, направленной на противодействие беспилотникам.