В Великобритании двух иранцев обвинили в подготовке теракта против еврейской общины

В Великобритании двум гражданам Ирана предъявили обвинения в террористических преступлениях в связи с предполагаемым заговором против еврейской общины в Манчестере.

Об этом пишет BBC, передает "Европейская правда".

Как отмечается, 34-летнему Рахману Салехи из Салфорда и 36-летнему Саламу Ахмадяну из Ливерпуля предъявили обвинения в подготовке к совершению террористического акта или в содействии другому лицу в совершении террористического акта 20 сентября или ранее.

Мужчин арестовали в Северном квартале Манчестера накануне Йом-Кипура – дня, считающегося самым священным в еврейском календаре.

Полиция по борьбе с терроризмом (CTP) утверждает, что эти двое мужчин поддерживали связь с третьим лицом за рубежом, которое, вероятно, находится в Иране.

По данным CTP, мужчин обвиняют в получении инструкций по изготовлению хлорной бомбы, приобретении жидкостей, компонентов и оборудования для такого устройства, изучении потенциальных целей и проведении разведки возможных мест для нападения.

Министр внутренних дел Шабана Махмуд заявила, что новость о предъявлении обвинений двум иранцам в связи с предполагаемым покушением будет "глубоко огорчительной" для еврейской общины Манчестера.

Эти мужчины должны появиться в Вестминстерском магистратском суде в субботу, 3 октября.

Ранее в этом году в Лондоне произошла волна поджогов объектов, связанных с еврейской общиной. В конце августа четверо обвиняемых в поджоге общественных машин скорой помощи в Лондоне, принадлежащих еврейской общественной службе, признали свою вину.

Сообщалось, что лондонская полиция расследует возможную причастность Ирана к серии нападений на объекты еврейской общины.

Также стало известно, что Великобритания выделит 250 млн фунтов стерлингов (293 млн евро) в течение трех лет на усиление защиты еврейских общин.

Сообщалось, что в британских университетах количество зафиксированных антисемитских инцидентов выросло почти на 80% по сравнению с периодом до нападения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года.