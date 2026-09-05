СМИ: 50 высокопоставленных военных чиновников США прошли полиграф из-за утечки информации журналистам

Пятьдесят членов Объединенного комитета начальников штабов США прошли проверку на полиграфе из-за утечки информации в СМИ, в частности о том, как война в Иране привела к дефициту важных боеприпасов.

б этом стало известно The New York Times, передает "Европейская правда".

По словам осведомлённых источников, следователи расспрашивали военных офицеров и гражданских сотрудников Объединённого штаба, разглашали ли они секретную информацию представителям прессы, а также предоставляли ли они данные об уменьшении запасов боеприпасов США.

Тесты на полиграфе были проведены в августе после волны новостных сообщений о сокращении запасов важных боеприпасов, в частности ракет дальнего радиуса действия и перехватчиков Patriot. По словам людей, знакомых с этой инициативой, демонстрация силы была направлена не только на выявление тех, кто мог поделиться информацией с прессой, но и на запугивание других, которые могли бы сделать это в будущем.

От 1500 до 2000 офицеров и должностных лиц работают в Объединенном штабе, который координирует операции, политику и военные планы с командующими боевыми действиями по всему миру.

Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл отметил, что ведомство "не комментирует внутренние кадровые вопросы или дела, связанные со следствием, но чрезвычайно серьезно относится к любым утечкам секретной информации, касающейся национальной безопасности, и проводит соответствующие расследования".

"Защита секретной информации имеет решающее значение для обеспечения безопасности Соединённых Штатов и наших войск, развернутых по всему миру", – добавил он.

Масштабы этого расследования не имеют аналогов. В современной истории никогда ранее не проводились массовые тесты на полиграфе среди высшего руководства вооружённых сил США.

"Я никогда не видел, чтобы полиграф применялся настолько широко или на таком высоком уровне. По моему опыту, это беспрецедентный случай", – сказал контрадмирал Дональд Дж. Гутер, бывший главный военный прокурор ВМС США в 2000–2002 годах.

Этот шаг был предпринят на фоне того, как многочисленные СМИ обнародовали подробности о том, как война с Ираном исчерпала запасы боеприпасов, и сообщили об обеспокоенности внутри администрации относительно стратегического направления конфликта.

Президент США Дональд Трамп оказывал давление на чиновников, чтобы те активно разыскивали тех, кто разглашает информацию. Также он назвал "предательскими" материалы СМИ, критикующие действия Вашингтона в войне с Ираном и нехватку боеприпасов.

Эти утечки усилили атмосферу глубокого недоверия и паранойи внутри Пентагона, которую, по словам нынешних и бывших чиновников, подпитывал министр обороны Пит Хегсет.

Отмечается, что Хегсет вытеснил или заблокировал повышение в звании как минимум 80 генералов, адмиралов и других должностных лиц за время своего пребывания в должности. С начала прошлого года Пентагон проводит ряд расследований по факту утечек информации в ответ на публикации в СМИ о его руководстве.

Ранее СМИ сообщили о письме Пентагона, в котором ведомство обращается к оборонной промышленности США с просьбой срочно увеличить объемы производства и поставок вооружения, в частности боеприпасов, из-за дефицита, вызванного войной с Ираном.

По данным CNN, Соединённые Штаты на данный момент израсходовали около 80% имеющихся запасов ключевой системы ПВО, и военные предупреждают, что их уровень на складах "опасно низкий".