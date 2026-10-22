NYT: США и Израиль готовятся к новым ударам по Ирану после промежуточных выборов

Военные ведомства США и Израиля разработали конкретные планы по возобновлению ударов по Ирану после промежуточных выборов в США, которые состоятся 3 ноября.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

По данным издания, по мере продвижения планирования короткой, но интенсивной операции военные ведомства США и Израиля активизировали учения, совершая полеты над Ираком для отработки маневров нанесения ударов.

Как сообщили американские официальные лица, на этой неделе министр обороны Пит Хегсет встретился в Израиле с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, чтобы обсудить новые удары.

Среди целей, вероятно, будут энергетическая инфраструктура Ирана, ядерные объекты, а также арсенал ракет и беспилотников.

Некоторые официальные лица заявляют, что ещё одна крупная серия атак может довести иранскую экономику до краха и заставить страну пойти на дипломатические уступки после почти восьми месяцев конфликта.

Однако есть основания скептически относиться к тому, что возобновление войны будет более успешным, чем первая фаза интенсивных американо-израильских ударов, продолжавшихся с февраля по апрель. Те раунды боевых действий привели к росту цен на энергоносители и инфляции во всем мире, подорвали безопасность на Ближнем Востоке и серьезно истощили запасы ракет-перехватчиков в Пентагоне.

Кроме того, далеко не факт, что президент США Дональд Трамп одобрит новые удары. В этом году он неоднократно налагал вето на планы возобновления масштабных боевых операций, в том числе и в этом месяце, когда вооруженные силы США и Израиля были почти готовы к атаке.

В то время как США собирают огромный арсенал, который будет полностью готов к началу ноября, дипломатические усилия продолжаются: американские переговорщики используют потенциальное возобновление войны как рычаг давления на Иран, чтобы добиться прогресса в вопросах, касающихся его ядерной программы и контроля над Ормузским проливом.

Однако пока иранские переговорщики не готовы идти на уступки в отношении ядерной программы, настаивая на отложении этого вопроса на более поздний этап переговоров.

Представитель Белого дома заявил в среду, что администрация не комментирует военные планы, "которые могут существовать или не существовать".

По его словам, Трамп оставляет открытыми все варианты, чтобы гарантировать, что Иран не сможет получить ядерное оружие.

Недавно СМИ писали, что американские военные разработали новые планы ударов по иранской энергетической инфраструктуре и ядерным объектам, которые предусматривают возможное применение так называемой "матери всех бомб", если Трамп отдаст приказ о возобновлении боевых действий до или после промежуточных выборов.

8 октября Трамп заявил, что Соединённые Штаты не будут нападать на Иран до промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся в начале ноября.

По данным WSJ, в конце сентября Трамп сообщил своим помощникам, что планирует возобновить бомбардировки Ирана после промежуточных выборов в ноябре.