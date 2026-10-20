Парламент Румынии утвердил правительство Луки Никулеску

Во вторник, 20 октября, Палата депутатов и Сенат Румынии официально утвердили новое правительство во главе с Лукой Никулеску, что положило конец продолжавшемуся несколько месяцев политическому кризису и избавило страну от перспективы досрочных выборов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi24.

За новое правительство проголосовали 280 депутатов из необходимых 233 голосов. Против выступили 58 парламентариев.

Новый премьер-министр Лука Никулеску – дипломат, бывший журналист, который до этого занимал должность временного заместителя министра иностранных дел, – стал четвертым кандидатом, которого президент Никушор Дан предложил на эту должность.

Утверждение нового правительства стало возможным после того, как свою поддержку выразила Социал-демократическая партия, крупнейшая политическая сила в парламенте. Она получит 11 министерских портфелей в новом правительстве, в том числе пост министра обороны. Его займет сенатор Штефан-Раду Опря. Министерство иностранных дел возглавит независимый кандидат, карьерный дипломат Денуц Себастьян Некулеску.

Румыния погрузилась в политический кризис в апреле 2026 года после выхода социал-демократов из правительственной коалиции, что привело к отставке правительства Илие Боложана.

После этого президент Румынии Никушор Дан предпринял несколько неудачных попыток выдвинуть кандидата на пост премьер-министра. Однако они не получили необходимой поддержки.

Успешное утверждение правительства Никулеску предотвратило объявление досрочных парламентских выборов, на которых ультраправый Альянс за объединение румын (AUR) Джордже Симиона потенциально мог стать лидером голосования.

Альянс за объединение румын остаётся партией с наибольшей поддержкой избирателей, на втором месте после них с большим отрывом – социал-демократы.

Читайте также: Криминал в пользу коалиции. Как Румыния пытается сформировать правительство и будут ли там украинофобы.