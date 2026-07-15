Румынские ультраправые остаются самой популярной политической силой

Ультраправый Альянс за объединение румын (AUR) Джордже Симиона по-прежнему остается партией, пользующейся наибольшей поддержкой избирателей, на втором месте после неё с большим отрывом – социал-демократы (PSD).

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Опрос IRES, проведенный по заказу социал-демократов, показал, что в случае проведения выборов в ближайшее воскресенье победителем стал бы ультраправый Альянс за объединение румын с 40% голосов.

Социал-демократы заняли бы второе место с 21%; на третьем – Национально-либеральная партия (PNL) с 17%, Союз спасения Румынии (USR) – на четвертом с 10%. Партия этнических венгров UDMR с 3% не преодолела бы избирательный барьер, как и скандальные ультраправые партии SOS Romania и POT с 2% и 1%.

Сбор данных для опроса проводился 29 июня – 2 июля среди 1002 взрослых респондентов методом CATI. Максимально возможная погрешность составляет ±3,1%.

Другой весенний опрос показал, что лидер AUR Джордже Симион возглавляет рейтинг доверия к политикам страны.

Напомним, в Румынии уже более двух месяцев продолжается политический кризис – с тех пор, как социал-демократы решили выйти из коалиции, а затем проголосовали за вотум недоверия правительству Илие Боложана. Президенту Никушору Дану пока не удалось договориться с политическими силами о формате правительства, который получил бы поддержку парламента.

Первый предложенный президентом внепарламентский кандидат Эуджен Томак отказался от своего мандата из-за недостаточной поддержки.

После этого Дан выдвинул на пост премьера члена Национально-либеральной партии (PNL) Адриана Вештя, но ему также не удалось получить необходимую поддержку.