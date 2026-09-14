В Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии хотят самостоятельно определять своё будущее

Первые министры Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии заявили, что "время Вестминстера подходит к концу", и призвали правительство Великобритании готовиться к предстоящим конституционным изменениям.

Об этом пишут Sky News и BBC, передает "Европейская правда".

После поражения Лейбористской партии на выборах впервые во главе Уэльса, Северной Ирландии и Шотландии стоят партии, выступающие за независимость: Шотландская национальная партия, валлийская "Плайд Кемри" и североирландская "Шинн Фейн".

В понедельник, 14 сентября, лидеры этих трех партий – Рун ап Йорверт от "Плайд Кемри", Мишель О ’Нейл из "Шинн Фейн" и Джон Суинни из SNP – подписали меморандум о взаимопонимании, в котором подчеркнули, что ни одно правительство в Вестминстере не имеет права "блокировать демократию" или препятствовать народам Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии самостоятельно определять своё будущее.

"Для людей, наблюдающих за событиями на этих островах, – для людей, наблюдающих за ними по всему миру, – не может быть более ясного знака того, что время Вестминстера подходит к концу. Ни одно правительство Вестминстера не имеет права блокировать демократию или подрывать принцип, согласно которому наш народ сам будет решать свое будущее", – говорится в заявлении.

В то же время политики подчеркнули, что их партии преследуют разные конституционные цели, а каждая из наций будет определять свое будущее "по-своему и в свое время".

Примечательно, что в меморандуме о сотрудничестве с целью достижения "более сильной и справедливой экономики" первые министры также упомянули о расширении "собственных энергетических ресурсов", а также признали, что будущее их наций "лежит в Европейском Союзе".

На просьбу BBC объяснить, что означает меморандум о взаимопонимании для Уэльса и предусматривает ли он обращение к Вестминстеру с просьбой не блокировать референдум о независимости, ап Йорверт ответил, что "решать своё будущее должен народ Уэльса".

Как отмечается, недавно премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил в Палате общин, что разрешит провести ещё один референдум о независимости Шотландии, если в пользу этого будет "чёткий консенсус".

По его словам, основанием для голосования о выходе из состава Соединённого Королевства для Шотландии должна быть "точно такая же ситуация", как и для Северной Ирландии.

Что касается последней, заключенное в 1998 году между сторонниками объединения Северной Ирландии с Республикой Ирландия и теми, кто хотел остаться в составе Великобритании (юнионистами), соглашение "Страстной пятницы" предусматривает, что Северная Ирландия остается в составе Великобритании, пока большинство её населения этого хочет, а в противном случае там может быть объявлен референдум.

Стоит отметить, что это произошло на фоне того, как президент США Дональд Трамп в Дублине заявил, что "очень хотел бы" увидеть объединение Ирландии с Северной Ирландией, которая остаётся под британским управлением.

У премьера Британии сдержанно отреагировали на комментарии Трампа. А лидер популистской партии Reform UK Найджел Фарадж заявил, что не разделяет взгляды Трампа на воссоединение Ирландии.