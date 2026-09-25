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Латвия вводит пограничный контроль зерна, чтобы помешать транзиту украденного в Украине

Новости — Пятница, 25 сентября 2026, 09:10 — Ольга Романская

В четверг, 25 сентября, Сейм Латвии в срочном порядке ввел пограничный контроль зерновых грузов из третьих стран.

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

Поправки к закону "Об обороте кормов для животных" содержат требование к Кабинету министров определить, какие партии кормов для животных из третьих стран подлежат пограничному контролю, а также установить требования к проверкам и порядок их проведения Продовольственно-ветеринарной службой. Поправки призваны предотвратить перевозку через территорию Латвии грузов, похищенных в Украине, в частности зерна.

Изначально необходимость такого контроля была выявлена в отношении партий кормов, перевозимых из России и Беларуси и не предназначенных для продажи в Евросоюзе. В то же время в будущем могут измениться как виды проверяемой продукции, так и маршруты её перевозки и способы указания происхождения. Поэтому необходим гибкий механизм контроля, позволяющий реагировать на такие изменения.

Ранее Латвия запретила импорт российской и белорусской сельскохозяйственной продукции и кормов для животных, а в августе 2026 года этот запрет был дополнительно расширен. В рамках таможенной процедуры внешнего транзита товары из третьих стран могут пересекать таможенную территорию Латвии и Европейского Союза, не поступая на рынок ЕС и не поступая во свободный оборот.

В то же время Украина предоставила информацию о значительных объемах зерна, незаконно полученного на оккупированных украинских территориях. А также – о риске того, что часть этого зерна с документами, указывающими на российское происхождение, может перевозиться, в частности, через латвийские порты.

В министерстве отмечают, что до сих пор продовольственное зерно не проверялось с целью установления его заявленного географического происхождения.

Напомним, Латвия рассматривает повышение железнодорожного тарифа на транзит российского зерна.

А Украина в свою очередь рассматривает возможности экспорта сельскохозяйственной продукции через порты стран Балтии. По оценкам украинской стороны, через балтийские порты потенциально можно экспортировать до 20 млн тонн зерна.

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