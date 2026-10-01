Эстония запретила транзит зерна из России и Беларуси через свою территорию

Эстония ввела запрет на перевозку российского и белорусского зерна через свою территорию в ответ на блокаду Россией экспорта зерновых из Украины.

Об этом в X сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна, пишет "Европейская правда".

По словам министра, Россия атакует украинские порты, блокирует экспорт украинского зерна и ищет новые маршруты для перевозки своего зерна, но Эстония такого маршрута не предоставит.

"Я уже в сентябре предупреждал: не планируйте транспортировку российского зерна через Эстонию. Сегодня мы превратили это предупреждение в закон", – написал Тсахкна.

Глава МИД Эстонии добавил, что страны Балтии совместно работают над тем, чтобы их порты не стали транзитным маршрутом для России.

"Россия не может вести агрессивную войну и ожидать, что мы поможем ей поддерживать торговые потоки. Мы не будем помогать финансировать ее войну или облегчать ей ведение агрессии", – подчеркнул дипломат.

Как сообщалось, российские экспортеры начали перенаправлять поставки зерна из Чёрного и Азовского морей в Балтийское на фоне атак Украины на суда и портовую инфраструктуру РФ.

Страны Балтии решительно выступили против роста объемов экспорта российского зерна, проходящего транзитом через их территории.

Латвия ввела пограничный контроль за зерном, чтобы предотвратить транзит товара, похищенного в Украине, а также объявила о введении 300-процентных пошлин на перевозку зерна из России и Беларуси и его переработку.

Тем временем Литва усиливает проверки российского зерна, транспортируемого через порт Клайпеда, чтобы определить, не является ли оно похищенным из Украины.