Глава немецкой разведки заявил об угрозе "насильственного конфликта" с Россией

Глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Мартин Йегер заявил, что видит опасность насильственного конфликта с Россией, а противостояние между странами, по его словам, приобрело "новое, опасное качество".

Об этом он сказал на слушаниях в Бундестаге, цитирует Die Welt, пишет "Европейская правда".

Глава немецкой разведки предупредил, что война в Украине со все более жестокими российскими атаками вступает в "новую, очень опасную фазу", а угроза гибридных атак против Германии остается реальной.

Йегер заявил, что речь идет об угрозе быть втянутым в конфликт с Россией.

"Россия заметно эскалирует конфликт в Украине и продолжает усиливать давление на Европу и Германию. Конфронтация, в которой мы находимся с Россией, приобрела новый, более опасный характер. Германия рискует быть втянутой в насильственный конфликт с Россией", – подчеркнул глава разведки.

В качестве примера этого обострения он привёл попытку атаки на аэропорт Лейпцига, ответственность за которую Берлин возложил на Россию.

"Ни одна другая страна в настоящее время не представляет такой прямой, всеобъемлющей и конкретной угрозы для Германии. Не мы искали этого противостояния. Россия навязывает его нам, видя в нас главного противника. Потому что мы не миримся с ревизионистской экспансионистской политикой России и её агрессивной войной против Украины", – отметил Йегер.

По словам чиновника, российское руководство стремится "обеспечить на будущее, чтобы в Берлине и других европейских столицах не принимались политические решения, направленные против Москвы". Следствием этого становятся "все более агрессивные действия российских спецслужб" против Германии и других государств.

"Россия ведет против нас теневую войну. Эту необъявленную войну невозможно охарактеризовать с помощью традиционных военных или правовых категорий. Мы не находимся в состоянии обороны, но все равно подвергаемся нападению – именно это и есть теневая война", – отметил чиновник.

"Россия стремится подорвать политическую поддержку Европы в отношении Украины. Мы должны быть готовы к попыткам запугивания и дальнейшему вмешательству. Вероятно, вновь будут звучать ядерные угрозы", – добавил глава BND.

Однако, по словам Йегера, на данный момент разведывательное ведомство не видит признаков широкомасштабного нападения России на территорию НАТО. Тем не менее возможны "военные действия России в ограниченном масштабе", в частности в странах Балтии, уточнил глава разведки Германии.

На днях канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его страна "готовится к масштабным гибридным атакам, в том числе к особо серьезным", и ответит на них "быстро и очень четко".

Напомним, глава МВД Германии Александр Добриндт планирует ввести комплекс мер, который должен охватить защиту от беспилотников, диверсий на объектах критической инфраструктуры и кибератак, а также выявление шпионов и потенциальных террористов.

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