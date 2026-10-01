Во Франции – более 600 арестов в ходе протестов старшеклассников

Французские силовики задержали более шести сотен человек во время протестов старшеклассников, а десятки полицейских и жандармов получили ранения.

Об этом сообщил в среду, 30 сентября, министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес, передает Euronews, пишет "Европейская правда".

С прошлой недели ученики устраивают протесты возле школ, выражая недовольство расписанием занятий, количеством учеников в классах, нехваткой учителей и перегретыми классами во время нынешних жаровых волн.

По словам Нуньеса, 30 сентября во время блокад лицеев правоохранители задержали 625 человек. Он также осудил "эскалацию насилия" возле некоторых школ.

Французский министр подчеркнул, что во время протестов в среду, охвативших в общей сложности 356 школ, были ранены по меньшей мере 83 полицейских и жандармов.

В то же время, по данным министра образования Эдуара Жефрея, с начала беспорядков на прошлой неделе 119 учеников и сотрудников школ получили ранения.

Во вторник, 29 сентября, в ряде французских городов школьники поджигали мусорные баки, бросали бутылки, брусчатку и другие предметы в правоохранителей. Полиция в ответприменяла слезоточивый газ.

В тот же день на Парижской кольцевой дороге около сотни пожарных заблокировали движение транспорта, требуя от правительства увеличения финансирования их сферы.